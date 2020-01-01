|
|Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
|
КОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
|
|
|
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:
|
|
Тачскрины для навигаторов Mitac Mio
|
Запчасти для GPS навигаторов Mitac Mio - тачскрины (сенсорные стекла) touch screen
Mio Cruiser - это стильные тонкие навигаторы с картами России, Украины и Беларуси, с расширенной до 4 Мб памятью и мощным процессором 533Гц. Поддерживаются сервисы по отображению пробок и погоды, а также уникальная функция мгновенного поиска POI: одним нажатием клавиши на экран выводятся самые важные точки, расположенные неподалеку от водителя.
Обратите внимание!!! В данной категории отражены не все тачскрины на Mio, все сенсоры находятся в общем разделе - Тачскрины для GPS навигаторов и размещены исключительно по размерам. Поэтому лучше разобрать свой навигатор Mio и посмотреть (замерить) родной сенсор, после подобрать по размеру или описанию.
Дисплеи для GPS навигаторов Mio тут - экраны Mio GPS
|
|
|
|
|
|
|Показано 1 - 12 (всего 18 позиций)
|Страницы: 1
|