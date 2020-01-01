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  • Тачскрины для GPS навигаторов
  • Тачскрины для навигаторов Mitac Mio

    • Тачскрины для навигаторов Mitac Mio

    Запчасти для GPS навигаторов Mitac Mio - тачскрины (сенсорные стекла) touch screen

    запчасти для GPS навигаторов Mitac Mio - сенсоры, тачскрины, запчасти
    Mio Cruiser - это стильные тонкие навигаторы с картами России, Украины и Беларуси, с расширенной до 4 Мб памятью и мощным процессором 533Гц. Поддерживаются сервисы по отображению пробок и погоды, а также уникальная функция мгновенного поиска POI: одним нажатием клавиши на экран выводятся самые важные точки, расположенные неподалеку от водителя.

    Обратите внимание!!! В данной категории отражены не все тачскрины на Mio, все сенсоры находятся в общем разделе - Тачскрины для GPS навигаторов и размещены исключительно по размерам. Поэтому лучше разобрать свой навигатор Mio и посмотреть (замерить) родной сенсор, после подобрать по размеру или описанию.

    Дисплеи для GPS навигаторов Mio тут - экраны Mio GPS


    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio c210
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio c210

    Внимание! При покупке тачскрина для своего GPS навигатора, обязательно сравнивайте "родной" тачскрин с приобретаемым! Так как в навигаторе может устанавливаться несколько типов дисплеев и тачскринов!

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio H610
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio H610

    Внимание! При покупке тачскрина для своего GPS навигатора, обязательно сравнивайте "родной" тачскрин с приобретаемым! Так как в навигаторе может устанавливаться несколько типов дисплеев и тачскринов!

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio H610 Deluxe
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio H610 Deluxe

    Внимание! При покупке тачскрина для своего GPS навигатора, обязательно сравнивайте "родной" тачскрин с приобретаемым! Так как в навигаторе может устанавливаться несколько типов дисплеев и тачскринов!

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov 510
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov 510



    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 750 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov 560
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov 560



    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 750 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov 580
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov 580



    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 750 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov S501
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov S501



    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov S505
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio Moov S505



    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C320
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C320



    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C510 Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C510 Оригинал

    Внимание! При покупке тачскрина для своего GPS навигатора, обязательно сравнивайте "родной" тачскрин с приобретаемым! Так как в навигаторе может устанавливаться несколько типов дисплеев и тачскринов!

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C520
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C520



    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C710 Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mitac Mio C710 Оригинал

    Внимание! При покупке тачскрина для своего GPS навигатора, обязательно сравнивайте "родной" тачскрин с приобретаемым! Так как в навигаторе может устанавливаться несколько типов дисплеев и тачскринов!

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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