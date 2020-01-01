Тачскрины для навигаторов Mitac Mio



Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio c210



Внимание! При покупке тачскрина для своего GPS навигатора, обязательно сравнивайте "родной" тачскрин с приобретаемым! Так как в навигаторе может устанавливаться несколько типов дисплеев и тачскринов!



Розн.: 600 руб. 500 руб.

Опт.: 500 руб. В наличии Купить



Тачскрин (Сенсорное стекло) для Mio H610



Внимание! При покупке тачскрина для своего GPS навигатора, обязательно сравнивайте "родной" тачскрин с приобретаемым! Так как в навигаторе может устанавливаться несколько типов дисплеев и тачскринов!



Розн.: 600 руб. 500 руб.

Опт.: 500 руб. В наличии Купить