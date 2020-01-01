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    • Тачскрин для навигатора DNS GS502V - сенсорное стекло

    Тачскрин для навигатора DNS GS502V - сенсорное стекло

    Код:gs502v
    В наличии
    Розн.: 700 руб. 600 руб.
    Опт.: 500 руб.



    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора DNS GS502V. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Нет отзывов об этом товаре.

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