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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел:
89658754784
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shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип13 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
1000 руб.
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Тачскрины для КПК и телефонов
Тачскрин для Sony Ericsson
Тачскрин для Sony Ericsson
Тачскрин (сенсорное стекло) для телефонов Sony Ericsson
Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson G700, G700i
Розн.:
400 руб.
200 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson G900
Розн.:
400 руб.
200 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson M600
Розн.:
800 руб.
600 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson P900
Розн.:
800 руб.
600 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson P910
Розн.:
400 руб.
200 руб.
Опт.: 300 руб.
Нет в наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson P990
По размеру тачскрин подойдет на RoverPC S8
Розн.:
800 руб.
600 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson ST17i Active Black Оригинал
ОРИГИНАЛ
Розн.:
600 руб.
400 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson U5 Vivaz
Розн.:
500 руб.
300 руб.
Опт.: 400 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson U5 Vivaz Оригинал
C клеевой основой для удобного монтажа.
Розн.:
600 руб.
400 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson W950
Розн.:
800 руб.
600 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson W960 Оригинал
Розн.:
500 руб.
300 руб.
Опт.: 400 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) Sony Ericsson X1 Xperia
По размеру тачскрин подойдет на ROVER PC PRO G8
Розн.:
800 руб.
600 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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