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    • Тачскрин для Nokia

    Тачскрин для смартфонов и телефонов Nokia - сенсорный экран

    Сенсорные экраны необходимы для удобства пользования смартфонами nokia, ведь проще коснуться экрана, чтобы набрать сообщение, посмотреть фото, позвонить, полазить в интернете, чем щелкать по кнопкам клавиатуры.
    Поэтому все смартфоны снабжены тачскрином, но в свою очередь эта запчасть самая уязвимая при падениях и ударах.
    Купить тачскрин Нокия для ремонта смартфона можно в нашем магазине.

    Также Вам может понадобиться для ремонта Аккумулятор Nokia и Дисплеи Nokia


    Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5230 XpressMusic черный
    Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5230 XpressMusic черный

    Совместимость - тачскрин Nokia 5228, 5230, 5233, 5235

    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5530 XpressMusic Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5530 XpressMusic Оригинал



    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5530 XpressMusic черный
    Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5530 XpressMusic черный



    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5800 XpressMusic
    Тачскрин (Сенсорное стекло) Nokia 5800 XpressMusic



    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 500 с передней панелью и клавиатурой
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 500 с передней панелью и клавиатурой

    Touch Screen. Черный. Передняя панель. Клавиатура.

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 5230 XpressMusic белый
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 5230 XpressMusic белый

    Совместимость - тачскрин Nokia 5228, 5230, 5233, 5235

    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 5250
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 5250



    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 6208 Classic Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia 6208 Classic Оригинал

    Оригинал. Черный.

    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 202 Black Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 202 Black Оригинал

    ОРИГИНАЛ

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 203 - Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 203 - Оригинал

    ОРИГИНАЛ

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 305 - Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 305 - Оригинал

    ОРИГИНАЛ

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 306 - Оригинал
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для Nokia Asha 306 - Оригинал

    ОРИГИНАЛ

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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