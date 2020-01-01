Тачскрин для Philips



Тачскрин (Сенсорное стекло) для Philips Xenium V816



Оригинал



Причины замены сенсора V816 могут быть разные, например: срок службы / трещина или царапина / залипание / отказ в работе и другое...



Розн.: 900 руб. 700 руб.

Опт.: 700 руб. В наличии Купить