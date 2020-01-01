Запчасти для Nintendo Switch Запчасти для Nintendo Switch - комплектующие, тачскрины, шлейфы, джойстики, аккумуляторы и дисплеи Поставляем и продаем запчасти для ремонта игровой приставки Nintendo Switch, которая на данный момент является пожалуй самой передовой и крутой портативной консолью.



Купить разбитый тачскрин - сенсорное стекло или убитый джойстик Вы можете у нас и сразу починить свою приставку Nintendo Switch.

Ну а если в приставке повредился шлейф или же сели аккумуляторы, то не беда, у нас всегда в наличии все детали для ремонта Nintendo Switch.



