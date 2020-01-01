Запчасти для Nintendo Switch - комплектующие, тачскрины, шлейфы, джойстики, аккумуляторы и дисплеи

Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Запчасти для ТСД
Карты памяти и Bluetooth
Аксессуары для мобильных и КПК
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти для Nintendo Switch
Запчасти для Nintendo Switch Lite
Запчасти для PlayStation и Xbox
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Аккумулятор для планшета DEXP Ursus 7MV2 3G - батарея
Аккумулятор для планшета DEXP Ursus 7MV2 3G - батарея
750 руб.
590 руб.
Статьи
Новые статьи (0)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Откуда Вы узнали о нашем сайте (магазине)?
Google
Rambler
Реклама в Яндексе
Яндекс
Каталоги
Форумы
От знакомых
Случайно
В программе ДубльГИС 2Gis
Наклейка на упаковке
Объявление на Avito
Объявление на Юла
Результаты | Опросы
Голосов:206
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
Каталог товаров
  • Запчасти для Nintendo
  • Запчасти для Nintendo Switch

    • Запчасти для Nintendo Switch

    Запчасти для Nintendo Switch - комплектующие, тачскрины, шлейфы, джойстики, аккумуляторы и дисплеи

    Запчасти для Nintendo switch Поставляем и продаем запчасти для ремонта игровой приставки Nintendo Switch, которая на данный момент является пожалуй самой передовой и крутой портативной консолью.

    Купить разбитый тачскрин - сенсорное стекло или убитый джойстик Вы можете у нас и сразу починить свою приставку Nintendo Switch.
    Ну а если в приставке повредился шлейф или же сели аккумуляторы, то не беда, у нас всегда в наличии все детали для ремонта Nintendo Switch.


    Аккумулятор HAC-006 для контроллера Joy-Con Nintendo Switch
    Аккумулятор HAC-006 для контроллера Joy-Con Nintendo Switch

    3.7V 450mAh Li-Polymer Nintendo HAC-006, HAC-BPJPA-C0 For: HAC-015

    Розн.: 900 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Джойстик аналоговый для контроллера Joy-Con Nintendo Switch
    Джойстик аналоговый для контроллера Joy-Con Nintendo Switch



    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Nintendo Switch - сенсорная панель - черный
    Тачскрин для Nintendo Switch - сенсорная панель - черный



    Розн.: 1500 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии

    Показано 1 - 3 (всего 3 позиций) Страницы:  1 
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 312
    Время исполнения: 0.10697503913879
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up