Запчасти для Nintendo Switch Lite Запчасти для Nintendo Switch Lite - комплектующие, тачскрины, шлейфы, джойстики, аккумуляторы и дисплеи Эта версия Lite отличается от классической Nintendo Switch размером экрана, мощностью и не может использоваться как стационарная приставка. Также джойстики встроены и не отделимы.



Наш магазин AKSmob.ru поможет Вам в ремонте приставки и предоставит тачскрин - если поврежден сенсорный экран или джойстики, если пришла пора сделать замену.



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