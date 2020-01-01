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Запчасти для Nintendo Switch Lite
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Запчасти для Nintendo Switch Lite - комплектующие, тачскрины, шлейфы, джойстики, аккумуляторы и дисплеи
Эта версия Lite отличается от классической Nintendo Switch размером экрана, мощностью и не может использоваться как стационарная приставка. Также джойстики встроены и не отделимы.
Наш магазин AKSmob.ru поможет Вам в ремонте приставки и предоставит тачскрин - если поврежден сенсорный экран или джойстики, если пришла пора сделать замену.
Также в случае отказа аккумулятора или повреждения шлейфа - у нас есть все для ремонта Nintendo Switch Lite.
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