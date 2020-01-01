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  • Запчасти для Nintendo
  • Запчасти для Nintendo Switch Lite

    • Запчасти для Nintendo Switch Lite

    Запчасти для Nintendo Switch Lite - комплектующие, тачскрины, шлейфы, джойстики, аккумуляторы и дисплеи

    Запчасти для Nintendo switch Lite Эта версия Lite отличается от классической Nintendo Switch размером экрана, мощностью и не может использоваться как стационарная приставка. Также джойстики встроены и не отделимы.

    Наш магазин AKSmob.ru поможет Вам в ремонте приставки и предоставит тачскрин - если поврежден сенсорный экран или джойстики, если пришла пора сделать замену.

    Также в случае отказа аккумулятора или повреждения шлейфа - у нас есть все для ремонта Nintendo Switch Lite.


    Аккумулятор HAC-006 для контроллера Joy-Con Nintendo Switch
    Аккумулятор HAC-006 для контроллера Joy-Con Nintendo Switch

    3.7V 450mAh Li-Polymer Nintendo HAC-006, HAC-BPJPA-C0 For: HAC-015

    Розн.: 900 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Джойстик аналоговый для контроллера Joy-Con Nintendo Switch
    Джойстик аналоговый для контроллера Joy-Con Nintendo Switch



    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - бирюзовый
    Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - бирюзовый



    Розн.: 1300 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - желтый
    Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - желтый



    Розн.: 1300 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - серый
    Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - серый



    Розн.: 1300 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии

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