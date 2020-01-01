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    • Тачскрин (сенсор) для планшета Irbis TZ736 - touch screen

    Тачскрин (сенсор) для планшета Irbis TZ736 - touch screen

    Код:t_tz736
    В наличии
    Розн.: 750 руб. 650 руб.
    Опт.: 600 руб.



    Модификация сенсора pb70pgj3613-r2, тачскрин специально разработан для планшета Irbis TZ736 с заменой и ремонтом. Имеет оригинальное качество.

    Нет отзывов об этом товаре.

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