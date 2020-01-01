Для Digma планшетов Запчасти для планшетов Digma - тачскрины, дисплеи, сенсорные стекла, шлейфы Логотип Digma известен россиянам давно. Изначально компания предлагала на рынке электронные книги и GPS-навигаторы. Однако, поддавшись требованиям времени, с недавних пор гонконгский бренд представляет отечественным потребителям и мобильные устройства: смартфоны и планшеты.



Электронным девайствам, как и любой технике, свойственно ломаться. При этом на заводской брак, в случае которого производитель осуществляет гарантийный ремонт, приходится очень незначительный процент. Большинство поломок, к сожалению, происходит по причине влияния множества внешних факторов. Чаще всего устройства роняют, заливают, на него садятся и оказывают другие типы излишнего механического воздействия. В итоге повреждаются как внутренние запчасти, так и дисплеи для планшетов Digma. Наверняка, вы сталкивались с ситуацией, когда при обращении в сервисный центр ремонт иногда затягивался надолго, поскольку ожидалась поставка необходимой детали.



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