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Тачскрин (сенсор) для планшета Irbis TZ161 - touch screen
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  • Запчасти для планшетов Tablet PC
  • Для Digma планшетов

    • Для Digma планшетов

    Запчасти для планшетов Digma - тачскрины, дисплеи, сенсорные стекла, шлейфы

    Логотип Digma известен россиянам давно. Изначально компания предлагала на рынке электронные книги и GPS-навигаторы. Однако, поддавшись требованиям времени, с недавних пор гонконгский бренд представляет отечественным потребителям и мобильные устройства: смартфоны и планшеты.

    Электронным девайствам, как и любой технике, свойственно ломаться. При этом на заводской брак, в случае которого производитель осуществляет гарантийный ремонт, приходится очень незначительный процент. Большинство поломок, к сожалению, происходит по причине влияния множества внешних факторов. Чаще всего устройства роняют, заливают, на него садятся и оказывают другие типы излишнего механического воздействия. В итоге повреждаются как внутренние запчасти, так и дисплеи для планшетов Digma. Наверняка, вы сталкивались с ситуацией, когда при обращении в сервисный центр ремонт иногда затягивался надолго, поскольку ожидалась поставка необходимой детали.

    К счастью, на нашем сайте существует возможность приобрести любые запчасти для планшетов Digma прямо сейчас. Мы реализуем только качественный товар, закупаемый непосредственно у производителя или его сертифицированных поставщиков. Для большей уверенности на каждую покупку действует гарантия.

    Приобрести нужную деталь можно, оформив заявку на сайте. При возникновении каких-либо вопросов наш оператор проконсультирует и поможет сделать правильный выбор.


    Дисплей (матрица) для Digma iDnD7 - LCD экран HJ070NA-13A - Оригинал
    Дисплей (матрица) для Digma iDnD7 - LCD экран HJ070NA-13A - Оригинал

    Парт-номер: HJ070NA-13A / 1024x600, 40 pin

    Отправка заказа только после оплаты заказа!

    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Citi 1508 4G CS1114ML - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Citi 1508 4G CS1114ML - touch screen

    CY101S200-01

    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma CITI 1904 4G - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma CITI 1904 4G - touch screen



    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 1104S 3g TS1087MG - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 1104S 3g TS1087MG - touch screen



    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 1105S - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 1105S - touch screen



    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 1507 3G TS1085MG - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 1507 3G TS1085MG - touch screen



    Розн.: 1000 руб.  900 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 7100R 3G (TS7105MG) - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 7100R 3G (TS7105MG) - touch screen



    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 8020D 3G - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima 8020D 3G - touch screen



    Розн.: 850 руб.  750 руб.
    Опт.: 750 руб.
    В наличии
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima Prime 2 3G (TS7067PG) - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Optima Prime 2 3G (TS7067PG) - touch screen



    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Plane 1505 3G - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Plane 1505 3G - touch screen



    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Plane 1505 3G - touch screen - ТИП 2
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Plane 1505 3G - touch screen - ТИП 2



    Розн.: 1000 руб.  900 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Plane 1506 4G - touch screen
    Тачскрин (сенсор) для планшета Digma Plane 1506 4G - touch screen



    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии

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