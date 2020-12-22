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  • Ремонт приставок Nintendo

    • Разборка Nintendo Switch Lite

    Разборка Nintendo Switch Lite

    Представляем Вашему вниманию подробную статью с фото про разбор игровой приставки Nintendo Switch Lite.

    А также мы расскажем, как выявить и определить неисправности, и дадим советы по ремонту приставки.

    Итак, начнем... 

     

    Для начала необходимо выкрутить 4 винтика из боковой верхней и нижней части приставки.  

     

    Далее нужно перевернуть приставку задней частью на ее стороне также выкрутить 4 винтика. 

     

    После чего, используя специальный инструмент для вскрытия, необходимо расщелкнуть корпус по периметру. 

     

    Аккуратно приподнять заднюю крышку и отделить от корпуса. 

     

    Для дальнейшей разборки, необходимо выкрутить винтики, как показано на фото ниже, чтобы снять защитный металлический экран. 

     

    Металлическую платину нужно приподнять и отложить в сторону. 

     

    После данных манипуляций, появилась возможность извлечь и заменить аккумулятор, если это необходимо. 

     

    Далее нужно приподнять и отсоединить радиатор охлаждения. 

     

    После чего, нужно отключить шлейф платы и извлечь ее. 

     

    Далее можно отключить вентилятор охлаждения. 

     

    После чего необходимо отделить пластиковые части верхних кнопок шифтов. 

     

    Аккуратно отключив все шлейфы от платы - шлейфы джойстиков, вспомогательных плат, дисплея и шлейф тачскрина, можно извлечь саму материнскую плату. 

     

    Теперь для ремонта можно демонтировать платы контроллера Joy-Con, выкрутив несколько винтиков, как это показано на фото снизу. 

    В следствии этого можно заменить АКБ контроллеров.

     

    И извклекаем плату.  

     

    Отсоединяем динамик. 

     

    В конце концов мы получили доступ к джойстикам аналоговым Nintendo Switch Lite.

    Чтобы их извлечь и допустим заменить на новые, необходимо выкрутить 2 винтика. 

     

     

    После полной разборке можно произвести замену дисплея или тачскрина, если они повреждены.


     

    Показания к замене дисплея - нет изображения / полосы на экране / разбит экран / пятна на экране.

    Показания к замене тачскрина Switch Lite:

    - царапины на сенсоре

    - трещины на сенсоре

    - отказ в работе тачскрина

     


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    Джойстик аналоговый для контроллера Joy-Con Nintendo Switch 

    Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - желтый

    Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - серый

    Тачскрин для Nintendo Switch Lite - сенсорная панель - бирюзовый

    Аккумулятор HAC-006 для контроллера Joy-Con Nintendo Switch

    - Шлейфы

    Эта статья была опубликована 22/12/2020.

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