Разборка Nintendo Switch Lite
Разборка Nintendo Switch Lite
Представляем Вашему вниманию подробную статью с фото про разбор игровой приставки Nintendo Switch Lite.
А также мы расскажем, как выявить и определить неисправности, и дадим советы по ремонту приставки.
Итак, начнем...
Для начала необходимо выкрутить 4 винтика из боковой верхней и нижней части приставки.
Далее нужно перевернуть приставку задней частью на ее стороне также выкрутить 4 винтика.
После чего, используя специальный инструмент для вскрытия, необходимо расщелкнуть корпус по периметру.
Аккуратно приподнять заднюю крышку и отделить от корпуса.
Для дальнейшей разборки, необходимо выкрутить винтики, как показано на фото ниже, чтобы снять защитный металлический экран.
Металлическую платину нужно приподнять и отложить в сторону.
После данных манипуляций, появилась возможность извлечь и заменить аккумулятор, если это необходимо.
Далее нужно приподнять и отсоединить радиатор охлаждения.
После чего, нужно отключить шлейф платы и извлечь ее.
Далее можно отключить вентилятор охлаждения.
После чего необходимо отделить пластиковые части верхних кнопок шифтов.
Аккуратно отключив все шлейфы от платы - шлейфы джойстиков, вспомогательных плат, дисплея и шлейф тачскрина, можно извлечь саму материнскую плату.
Теперь для ремонта можно демонтировать платы контроллера Joy-Con, выкрутив несколько винтиков, как это показано на фото снизу.
В следствии этого можно заменить АКБ контроллеров.
И извклекаем плату.
Отсоединяем динамик.
В конце концов мы получили доступ к джойстикам аналоговым Nintendo Switch Lite.
Чтобы их извлечь и допустим заменить на новые, необходимо выкрутить 2 винтика.
После полной разборке можно произвести замену дисплея или тачскрина, если они повреждены.
Показания к замене дисплея - нет изображения / полосы на экране / разбит экран / пятна на экране.
Показания к замене тачскрина Switch Lite:
- царапины на сенсоре
- трещины на сенсоре
- отказ в работе тачскрина
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