Разборка Nintendo Switch Lite

Разборка Nintendo Switch Lite

Представляем Вашему вниманию подробную статью с фото про разбор игровой приставки Nintendo Switch Lite.

А также мы расскажем, как выявить и определить неисправности, и дадим советы по ремонту приставки.

Итак, начнем...

Для начала необходимо выкрутить 4 винтика из боковой верхней и нижней части приставки.

Далее нужно перевернуть приставку задней частью на ее стороне также выкрутить 4 винтика.

После чего, используя специальный инструмент для вскрытия, необходимо расщелкнуть корпус по периметру.

Аккуратно приподнять заднюю крышку и отделить от корпуса.

Для дальнейшей разборки, необходимо выкрутить винтики, как показано на фото ниже, чтобы снять защитный металлический экран.

Металлическую платину нужно приподнять и отложить в сторону.

После данных манипуляций, появилась возможность извлечь и заменить аккумулятор, если это необходимо.

Далее нужно приподнять и отсоединить радиатор охлаждения.

После чего, нужно отключить шлейф платы и извлечь ее.

Далее можно отключить вентилятор охлаждения.

После чего необходимо отделить пластиковые части верхних кнопок шифтов.

Аккуратно отключив все шлейфы от платы - шлейфы джойстиков, вспомогательных плат, дисплея и шлейф тачскрина, можно извлечь саму материнскую плату.

Теперь для ремонта можно демонтировать платы контроллера Joy-Con, выкрутив несколько винтиков, как это показано на фото снизу.

В следствии этого можно заменить АКБ контроллеров.

И извклекаем плату.

Отсоединяем динамик.

В конце концов мы получили доступ к джойстикам аналоговым Nintendo Switch Lite.

Чтобы их извлечь и допустим заменить на новые, необходимо выкрутить 2 винтика.

После полной разборке можно произвести замену дисплея или тачскрина, если они повреждены.





Показания к замене дисплея - нет изображения / полосы на экране / разбит экран / пятна на экране.

Показания к замене тачскрина Switch Lite:

- царапины на сенсоре

- трещины на сенсоре

- отказ в работе тачскрина





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