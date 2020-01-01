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    • Аккумулятор для планшета Prestigio MultiPad PMT3057 3G - батарея

    Аккумулятор для планшета Prestigio MultiPad PMT3057 3G - батарея

    Код:akb_pr_3057
    В наличии
    Розн.: 750 руб. 590 руб.
    Опт.: 600 руб.



    Батарея планшета Prestigio MultiPad PMT3057 3G с течение времени и количеством зарядок / разрядок выходит из строя. Но для прежней работы нужно купить и заменить аккумулятор на планшете. Смотрите фото акб. Количество контактов - 2. Реальная емкость может варьироваться от 3000 до 3500mah. 00357090

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    Предварительная стоимость доставки товара:

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    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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