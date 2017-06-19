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    • Правая плата кнопок управления для PSP Street E1000/ E1004/ E1008 - Оригинал

    Правая плата кнопок управления для PSP Street E1000/ E1004/ E1008 - Оригинал

    Код:003984
    В наличии
    Розн.: 500 руб.
    Опт.: 350 руб.



    C пластиковой подложкой
    Сергей 19/06/2017 Оценка:

    Ребят, спасибо за быструю доставку заказа. Получил плату и заменил уже, все работает на 100%

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    Предварительная стоимость доставки товара:

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    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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