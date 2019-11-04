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    • Материнская плата TA-096 / TA-097 для PSP Street E1000/ E1004/ E1008 - Оригинал

    Материнская плата TA-096 / TA-097 для PSP Street E1000/ E1004/ E1008 - Оригинал

    Код:003978
    В наличии
    Розн.: 1750 руб.
    Опт.: 1700 руб.



    На основной плате расположены все компоненты приставки, а в частности: память, процессор, видеочип, звуковая карта и разъем наушников, разъем для подключения кабеля miniusb, слот карты памяти, кнопка включения и другие компоненты.

    Модификации: TA-096 / TA-097 (указывайте в комментарии к заказу какую конкретно вам нужно, хотя конструктивной разницы конечно нет! если не укажите, то вышлем любую по умолчанию)

    Парт-номер: 1-886-232-11

    Для всех моделей Sony Playstation Portable серии E1000 / E1004 / E1008 / E1001 / E1002 / E1003 / E1005 / E1006 / E1007

    Продажа только по предоплате заказа
    оригинал 04/11/2019 Оценка:

    оригинальная плата, доволен как бык

    Борис Иванович 22/08/2018 Оценка:

    Материнка была доставлена в течении недели. С качеством проблем нет.

    все отлично 17/09/2017 Оценка:

    все отлично, заказ получил, плату заменили. приставка работает.

    Володя 30/08/2017 Оценка:

    благодарю за быструю обработку заказа и надежную доставку материнской платы. оригинал! работает конечно в идеале.

    СЦ PS сервис 21/06/2017 Оценка:

    Закупаем материнки на эту приставку только в данном магазине, т.к. цена приемлемая и 100% оригинал!!!!!

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    Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.

    Для того чтобы купить - "Материнская плата TA-096 / TA-097 для PSP Street E1000/ E1004/ E1008 - Оригинал" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784

    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
    Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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