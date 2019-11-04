На основной плате расположены все компоненты приставки, а в частности: память, процессор, видеочип, звуковая карта и разъем наушников, разъем для подключения кабеля miniusb, слот карты памяти, кнопка включения и другие компоненты.



Модификации: TA-096 / TA-097 (указывайте в комментарии к заказу какую конкретно вам нужно, хотя конструктивной разницы конечно нет! если не укажите, то вышлем любую по умолчанию)



Парт-номер: 1-886-232-11



Для всех моделей Sony Playstation Portable серии E1000 / E1004 / E1008 / E1001 / E1002 / E1003 / E1005 / E1006 / E1007



Продажа только по предоплате заказа

оригинал Оценка: оригинальная плата, доволен как бык Борис Иванович Оценка: Материнка была доставлена в течении недели. С качеством проблем нет. все отлично Оценка: все отлично, заказ получил, плату заменили. приставка работает. Володя Оценка: благодарю за быструю обработку заказа и надежную доставку материнской платы. оригинал! работает конечно в идеале. СЦ PS сервис Оценка: Закупаем материнки на эту приставку только в данном магазине, т.к. цена приемлемая и 100% оригинал!!!!! Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв





Для того чтобы купить - "Материнская плата TA-096 / TA-097 для PSP Street E1000/ E1004/ E1008 - Оригинал" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784 Предварительная стоимость доставки товара: Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России) 150 руб. Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!) 600 руб. Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.) 600 руб. Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней) 350 руб. Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт."Материнская плата TA-096 / TA-097 для PSP Street E1000/ E1004/ E1008 - Оригинал"



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