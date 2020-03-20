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  • Карты памяти и Bluetooth
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    • Карта памяти MicroSD 32Gb

    Карта памяти MicroSD 32Gb

    Код:002926
    В наличии
    Розн.: 950 руб.
    Опт.: 750 руб.



    Производитель: SmartBuy

    Объем: 32Gb (гигабайт)

    Формат: microSDHC

    Комплектация: с адаптером SD (переходник)
    боря 20/03/2020 Оценка:

    отличного качества

    Борис 24/07/2012 Оценка:

    Купил для видеорегистратора. Работает хорошо без тормозов и глюков. И по стоимости рублей на 400-700 дешевле, чем я видел в других магазах. Прикупил еще карт-ридер - Устройство чтения-записи карт памяти - Card Reader (SY-662). В нем все слоты есть. Очень удобно.

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