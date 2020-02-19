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Контакты Запчасти для Sony PSP Игровые приставки Игровая приставка Sony PlayStation Portable PSP E1008 Street Black - Б/У Игровая приставка Sony PlayStation Portable PSP E1008 Street Black - Б/У Код:psp_e1008 В наличии Розн.: 3700 руб.

Опт.: 3500 руб.





Описание

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Купить дешевле Портативная игровая консоль PlayStation PSP-E1008 воплощает в себе все плюсы современной игровой приставки, являясь при этом максимально компактным и удобным устройством. На ней Вы сможете запустить любые игры, предназначенные для стандартной PSP, также у Вас будет возможность загрузить на подключенную к компьютеру приставку игры, приложения, файлы из PlayStation Store. Игры и мультимедиа запускаются на небольшом, но ярком экране приставки диагональю 4.3", с максимальным разрешением 480x272 пикселей.



Автономность миниатюрной консоли PlayStation PSP-E1008 обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 925 мА·ч, который при полном заряде обеспечит работоспособность приставки в течение не менее 6 часов. Позволяя запускать не только игры и приложения, но и мультимедийные файлы, приставка позволит Вам и Вашим спутникам скоротать время в долгом путешествии, авиаперелете. Обладая отличной функциональностью и современной технической начинкой, консоль отличается привлекательной ценой.



Характеристики:

Экран - TFT 4.3" 480x272 / 16:9

Управление - Аналоговых джойстиков

Процессор - Sony CXD2962GG / 333 МГц

Графическое ядро - Sony CXD1876

Память - 32 Мб

Воспроизведение - AVI, MPEG-4 / WAV, WMA, MP3 / GIF, TIFF, JPEG, BMP, PNG

Разъемы - выход на наушники (jack 3.5 мм) / mini USB / MS Pro Duo

Время автономной работы до 6 ч

Комплектация - блок питания

Приставки Used Б/У - могут быть незначительные царапинки и потертости приставку получил Оценка: приставку получил по почте через 4 дня после оформления заказа, очень конечно оперативно, отдельное спасибо за это! PSP в очень отличном состоянии! Проверил все кнопки в игре и джойстик - все зашибись работает! В общем покупкой очень доволен! Рекомендую, проверено! Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв Полезные статьи по ремонту техники и подбору запчастей в разделе - СЕРВИС



Для того чтобы купить - "Игровая приставка Sony PlayStation Portable PSP E1008 Street Black - Б/У" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784 Предварительная стоимость доставки товара: Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России) 150 руб. Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!) 600 руб. Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.) 600 руб. Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней) 350 руб. Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт."Игровая приставка Sony PlayStation Portable PSP E1008 Street Black - Б/У"

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оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП) Удобные способы оплаты: Для того, чтобы купить дешевле, есть несколько способов:



1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.



2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.



3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.