Игровая приставка Sony PlayStation Portable PSP E1008 Street Black - Б/У
Портативная игровая консоль PlayStation PSP-E1008 воплощает в себе все плюсы современной игровой приставки, являясь при этом максимально компактным и удобным устройством. На ней Вы сможете запустить любые игры, предназначенные для стандартной PSP, также у Вас будет возможность загрузить на подключенную к компьютеру приставку игры, приложения, файлы из PlayStation Store. Игры и мультимедиа запускаются на небольшом, но ярком экране приставки диагональю 4.3", с максимальным разрешением 480x272 пикселей.
Автономность миниатюрной консоли PlayStation PSP-E1008 обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 925 мА·ч, который при полном заряде обеспечит работоспособность приставки в течение не менее 6 часов. Позволяя запускать не только игры и приложения, но и мультимедийные файлы, приставка позволит Вам и Вашим спутникам скоротать время в долгом путешествии, авиаперелете. Обладая отличной функциональностью и современной технической начинкой, консоль отличается привлекательной ценой.
Характеристики:
Экран - TFT 4.3" 480x272 / 16:9
Управление - Аналоговых джойстиков
Процессор - Sony CXD2962GG / 333 МГц
Графическое ядро - Sony CXD1876
Память - 32 Мб
Воспроизведение - AVI, MPEG-4 / WAV, WMA, MP3 / GIF, TIFF, JPEG, BMP, PNG
Разъемы - выход на наушники (jack 3.5 мм) / mini USB / MS Pro Duo
Время автономной работы до 6 ч
Комплектация - блок питания
Приставки Used Б/У - могут быть незначительные царапинки и потертости
Автономность миниатюрной консоли PlayStation PSP-E1008 обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 925 мА·ч, который при полном заряде обеспечит работоспособность приставки в течение не менее 6 часов. Позволяя запускать не только игры и приложения, но и мультимедийные файлы, приставка позволит Вам и Вашим спутникам скоротать время в долгом путешествии, авиаперелете. Обладая отличной функциональностью и современной технической начинкой, консоль отличается привлекательной ценой.
Характеристики:
Экран - TFT 4.3" 480x272 / 16:9
Управление - Аналоговых джойстиков
Процессор - Sony CXD2962GG / 333 МГц
Графическое ядро - Sony CXD1876
Память - 32 Мб
Воспроизведение - AVI, MPEG-4 / WAV, WMA, MP3 / GIF, TIFF, JPEG, BMP, PNG
Разъемы - выход на наушники (jack 3.5 мм) / mini USB / MS Pro Duo
Время автономной работы до 6 ч
Комплектация - блок питания
Приставки Used Б/У - могут быть незначительные царапинки и потертости
19/02/2020
приставку получил по почте через 4 дня после оформления заказа, очень конечно оперативно, отдельное спасибо за это! PSP в очень отличном состоянии! Проверил все кнопки в игре и джойстик - все зашибись работает! В общем покупкой очень доволен! Рекомендую, проверено!
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Для того чтобы купить - "Игровая приставка Sony PlayStation Portable PSP E1008 Street Black - Б/У" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Для того чтобы купить - "Игровая приставка Sony PlayStation Portable PSP E1008 Street Black - Б/У" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
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|350 руб.
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1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.