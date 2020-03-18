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    • Дисплейный модуль в сборе (черный, дисплей, тачскрин, рамка) для Apple iPhone 4S Оригинал

    Дисплейный модуль в сборе (черный, дисплей, тачскрин, рамка) для Apple iPhone 4S Оригинал

    Код:002976
    В наличии
    Розн.: 1200 руб.
    Опт.: 1000 руб.



    Полностью в сборе: дисплей, тачскрин, стекло, рамка дисплея

    Оригинал

    Model iPhone 4S - A1387 и A1431
    митя 18/03/2020 Оценка:

    отличного качества модуль

    понравилось все 03/11/2019 Оценка:

    быстро обработали и отправили. доставка 5 дней. работает отлично. айфончик хоть и старенький, но до сих пор пользуюсь

    Андрей Головин 02/10/2012 Оценка:

    пришел новый экран для iPhone 4S он идеален!просто замечательный!точ в точ как оригинальный!большое спасибо за вашу работу

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    Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.

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    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
    Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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