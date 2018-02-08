Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином

В сборе с сенсором!!!!!!!



Дисплей подходит на большое количество навигаторов (сотни моделей). Предназначен для ремонта GPS и автомагнитол. Мы собрали небольшую информацию и представили несколько возможно совместимых устройств.



Размер: 120мм*75мм, диагональ 142мм (5 дюймов)



Парт-номер: KD50G10-40NC-B3



Разрешение: 480x272 пикс



Шлейф: под разъем, 40pin



Аналоги:

- D050W00ххA

- H050LLAD-XW1

- T50KNS04-CZ LD91203M01F

- H-H050L-12H

- KD50G10-40NC-A2

- FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A

- RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11

- KD50G23-40NB-A16

- KD50G10-40NC-A3



Возможная совместимость дисплея с навигаторами:



- Explay PN-990 (100% KD50G23-40NB-A16)

- Prology iMap-555AG (100%)

- Treelogic TL-5017BGF AV ATV (100%)

- navitel nx5011 standart (100%)

- EXPLAY PN-980

- EXPLAY PN-930

- EXPLAY PN-935

- Prology iMap-524Ti

- Modecom Device FreeWAY MX3 (100%)

- Treelogic TL-5011BGF AV 4GB (100%)

- Navi N50i BT (100%)

- Prestigio GeoVision 5566 (100%)

- Prestigio GeoVision 5400

- Prology iMap-500M (100%)

- Prology iMap-5300 (100%)

- Goclever GC-5066FMBT

- TeXet TN-700 (100%)

- TeXet TN-705 (100%)

- TeXet TN-710 Atlas 5 (100%)

- TeXet TN-711 (100%)

- TeXet TN-606

- TeXet TN-610 Voice A5

- автомагнитолы 5 дюймов

- JJ-Connect 5 дюймов

- Prestigio 5 дюймов

- Prestigio Geovision 5300BT (100%)

- Navitel 5 дюймов

- Prology 5 дюймов

- BBK N5026

- Pioneer PM-930 (100%)

- Pioneer PA-523

- Prestigio Geovision 5500 (100%)

- Prestigio Geovision 5200BT

- Varta V-GPS53C

- Prestigio geovision 5466 (100%)

- Prology imap-520m (100%)

- Navitel NX5011 Standart (100%)

- и многие другие...

teXet TN-705 Оценка: подошел на teXet TN-705 Тимур Оценка: Ставили на многие навигаторы, подошел сразу на - Prology iMap-500M / 5300 / TeXet TN-700 / TeXet TN-705 / TeXet TN-710 Atlas 5 / TeXet TN-711 Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв





Для того чтобы купить - "Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784 Предварительная стоимость доставки товара: Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России) 150 руб. Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!) 600 руб. Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.) 600 руб. Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней) 400 руб. Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт."Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином"



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