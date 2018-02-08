Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином
В сборе с сенсором!!!!!!!
Дисплей подходит на большое количество навигаторов (сотни моделей). Предназначен для ремонта GPS и автомагнитол. Мы собрали небольшую информацию и представили несколько возможно совместимых устройств.
Размер: 120мм*75мм, диагональ 142мм (5 дюймов)
Парт-номер: KD50G10-40NC-B3
Разрешение: 480x272 пикс
Шлейф: под разъем, 40pin
Аналоги:
- D050W00ххA
- H050LLAD-XW1
- T50KNS04-CZ LD91203M01F
- H-H050L-12H
- KD50G10-40NC-A2
- FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
- RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
- KD50G23-40NB-A16
- KD50G10-40NC-A3
Возможная совместимость дисплея с навигаторами:
- Explay PN-990 (100% KD50G23-40NB-A16)
- Prology iMap-555AG (100%)
- Treelogic TL-5017BGF AV ATV (100%)
- navitel nx5011 standart (100%)
- EXPLAY PN-980
- EXPLAY PN-930
- EXPLAY PN-935
- Prology iMap-524Ti
- Modecom Device FreeWAY MX3 (100%)
- Treelogic TL-5011BGF AV 4GB (100%)
- Navi N50i BT (100%)
- Prestigio GeoVision 5566 (100%)
- Prestigio GeoVision 5400
- Prology iMap-500M (100%)
- Prology iMap-5300 (100%)
- Goclever GC-5066FMBT
- TeXet TN-700 (100%)
- TeXet TN-705 (100%)
- TeXet TN-710 Atlas 5 (100%)
- TeXet TN-711 (100%)
- TeXet TN-606
- TeXet TN-610 Voice A5
- автомагнитолы 5 дюймов
- JJ-Connect 5 дюймов
- Prestigio 5 дюймов
- Prestigio Geovision 5300BT (100%)
- Navitel 5 дюймов
- Prology 5 дюймов
- BBK N5026
- Pioneer PM-930 (100%)
- Pioneer PA-523
- Prestigio Geovision 5500 (100%)
- Prestigio Geovision 5200BT
- Varta V-GPS53C
- Prestigio geovision 5466 (100%)
- Prology imap-520m (100%)
- Navitel NX5011 Standart (100%)
- и многие другие...
Дисплей подходит на большое количество навигаторов (сотни моделей). Предназначен для ремонта GPS и автомагнитол. Мы собрали небольшую информацию и представили несколько возможно совместимых устройств.
Размер: 120мм*75мм, диагональ 142мм (5 дюймов)
Парт-номер: KD50G10-40NC-B3
Разрешение: 480x272 пикс
Шлейф: под разъем, 40pin
Аналоги:
- D050W00ххA
- H050LLAD-XW1
- T50KNS04-CZ LD91203M01F
- H-H050L-12H
- KD50G10-40NC-A2
- FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
- RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
- KD50G23-40NB-A16
- KD50G10-40NC-A3
Возможная совместимость дисплея с навигаторами:
- Explay PN-990 (100% KD50G23-40NB-A16)
- Prology iMap-555AG (100%)
- Treelogic TL-5017BGF AV ATV (100%)
- navitel nx5011 standart (100%)
- EXPLAY PN-980
- EXPLAY PN-930
- EXPLAY PN-935
- Prology iMap-524Ti
- Modecom Device FreeWAY MX3 (100%)
- Treelogic TL-5011BGF AV 4GB (100%)
- Navi N50i BT (100%)
- Prestigio GeoVision 5566 (100%)
- Prestigio GeoVision 5400
- Prology iMap-500M (100%)
- Prology iMap-5300 (100%)
- Goclever GC-5066FMBT
- TeXet TN-700 (100%)
- TeXet TN-705 (100%)
- TeXet TN-710 Atlas 5 (100%)
- TeXet TN-711 (100%)
- TeXet TN-606
- TeXet TN-610 Voice A5
- автомагнитолы 5 дюймов
- JJ-Connect 5 дюймов
- Prestigio 5 дюймов
- Prestigio Geovision 5300BT (100%)
- Navitel 5 дюймов
- Prology 5 дюймов
- BBK N5026
- Pioneer PM-930 (100%)
- Pioneer PA-523
- Prestigio Geovision 5500 (100%)
- Prestigio Geovision 5200BT
- Varta V-GPS53C
- Prestigio geovision 5466 (100%)
- Prology imap-520m (100%)
- Navitel NX5011 Standart (100%)
- и многие другие...
08/02/2018
подошел на teXet TN-705
07/05/2017
Ставили на многие навигаторы, подошел сразу на - Prology iMap-500M / 5300 / TeXet TN-700 / TeXet TN-705 / TeXet TN-710 Atlas 5 / TeXet TN-711
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Для того чтобы купить - "Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Для того чтобы купить - "Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|400 руб.
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1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
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