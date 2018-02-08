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    • Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином

    Дисплей (LCD Экран) для GPS навигатора 5 дюймов тип 6 - KD50G10-40NC-B3 с тачскрином

    Код:004664
    В наличии
    Розн.: 1600 руб.
    Опт.: 1400 руб.



    В сборе с сенсором!!!!!!!

    Дисплей подходит на большое количество навигаторов (сотни моделей). Предназначен для ремонта GPS и автомагнитол. Мы собрали небольшую информацию и представили несколько возможно совместимых устройств.

    Размер: 120мм*75мм, диагональ 142мм (5 дюймов)

    Парт-номер: KD50G10-40NC-B3

    Разрешение: 480x272 пикс

    Шлейф: под разъем, 40pin

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    Возможная совместимость дисплея с навигаторами:

    - Explay PN-990 (100% KD50G23-40NB-A16)
    - Prology iMap-555AG (100%)
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    - и многие другие...
    teXet TN-705 08/02/2018 Оценка:

    подошел на teXet TN-705

    Тимур 07/05/2017 Оценка:

    Ставили на многие навигаторы, подошел сразу на - Prology iMap-500M / 5300 / TeXet TN-700 / TeXet TN-705 / TeXet TN-710 Atlas 5 / TeXet TN-711

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