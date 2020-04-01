Дисплей для Apple iPhone 3GS Оригинал
Возможные причины замены - дисплея на Apple iPhone 3GS:
- предназначен для ремонта iPhone поколения 3GS
- трещины на экране iphone
- нет изображения на экране iphone
- неисправна матрица дисплея iphone
- поврежден шлейф матрицы дисплея
Дисплей является 100% ОРИГИНАЛЬНЫМ
получил на днях. уже поменял. отлично работает
большибос спасибос за новый экран на iPhone 3GS
благодарю!работает уже 3ий месяц ваш дисплей для iphone 3gs без проблем и косяков
У вас самые дешевые дисплеи. Качество действительно Оригинал! доставка до нас заняла 4 дня. Спасибо ребята.
Заказал на этом сайте Экран всборе для iPhone 3GS ну т.е. дисплей тачскрин и стекло!Все работает как и было!Спасибо!
СПАСИБАААА!!!!Сегодня забрала свой iPhone у ремонтников!!!!!
еле нашел дисплей!думал придеца с США заказывать!Благодарю AKSmob.ru
Спасибо AKSMOB.RU все дошло без задержек и заморочек!
Лопнул в осколочки дисплей на iPhone 3GS... а у нас в городе нигде не купить :-( заказал на aksmob.ru доставили за 6 дней, все в целости и сохранности :-))) заменил и радуюсб. СПАСИБА!!!
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Для того чтобы купить - "Дисплей для Apple iPhone 3GS Оригинал" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|350 руб.
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