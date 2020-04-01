Дисплей для Apple iPhone 3GS Оригинал

Model iPhone - A1303 / A1325



Возможные причины замены - дисплея на Apple iPhone 3GS:



- предназначен для ремонта iPhone поколения 3GS

- трещины на экране iphone

- нет изображения на экране iphone

- неисправна матрица дисплея iphone

- поврежден шлейф матрицы дисплея



Дисплей является 100% ОРИГИНАЛЬНЫМ

получил Оценка: получил на днях. уже поменял. отлично работает Витя Пономарев Оценка: большибос спасибос за новый экран на iPhone 3GS Смирницкий Юра Оценка: благодарю!работает уже 3ий месяц ваш дисплей для iphone 3gs без проблем и косяков Георгий Фелюшин Оценка: У вас самые дешевые дисплеи. Качество действительно Оригинал! доставка до нас заняла 4 дня. Спасибо ребята. Михаил Пайхалов Оценка: Заказал на этом сайте Экран всборе для iPhone 3GS ну т.е. дисплей тачскрин и стекло!Все работает как и было!Спасибо! Анжела Либнехт Оценка: СПАСИБАААА!!!!Сегодня забрала свой iPhone у ремонтников!!!!! гоша цискаридзе Оценка: еле нашел дисплей!думал придеца с США заказывать!Благодарю AKSmob.ru иван пусков Оценка: Спасибо AKSMOB.RU все дошло без задержек и заморочек! Валера Тимерлан Оценка: Лопнул в осколочки дисплей на iPhone 3GS... а у нас в городе нигде не купить :-( заказал на aksmob.ru доставили за 6 дней, все в целости и сохранности :-))) заменил и радуюсб. СПАСИБА!!! Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв

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