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    • Дисплей для Apple iPhone 3GS Оригинал

    Дисплей для Apple iPhone 3GS Оригинал

    Код:002263
    В наличии
    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 600 руб.



    Model iPhone - A1303 / A1325

    Возможные причины замены - дисплея на Apple iPhone 3GS:

    - предназначен для ремонта iPhone поколения 3GS
    - трещины на экране iphone
    - нет изображения на экране iphone
    - неисправна матрица дисплея iphone
    - поврежден шлейф матрицы дисплея

    Дисплей является 100% ОРИГИНАЛЬНЫМ
    получил 01/04/2020 Оценка:

    получил на днях. уже поменял. отлично работает

    Витя Пономарев 30/09/2011 Оценка:

    большибос спасибос за новый экран на iPhone 3GS

    Смирницкий Юра 15/08/2011 Оценка:

    благодарю!работает уже 3ий месяц ваш дисплей для iphone 3gs без проблем и косяков

    Георгий Фелюшин 03/09/2010 Оценка:

    У вас самые дешевые дисплеи. Качество действительно Оригинал! доставка до нас заняла 4 дня. Спасибо ребята.

    Михаил Пайхалов 23/07/2010 Оценка:

    Заказал на этом сайте Экран всборе для iPhone 3GS ну т.е. дисплей тачскрин и стекло!Все работает как и было!Спасибо!

    Анжела Либнехт 19/07/2010 Оценка:

    СПАСИБАААА!!!!Сегодня забрала свой iPhone у ремонтников!!!!!

    гоша цискаридзе 22/06/2010 Оценка:

    еле нашел дисплей!думал придеца с США заказывать!Благодарю AKSmob.ru

    иван пусков 17/06/2010 Оценка:

    Спасибо AKSMOB.RU все дошло без задержек и заморочек!

    Валера Тимерлан 07/04/2010 Оценка:

    Лопнул в осколочки дисплей на iPhone 3GS... а у нас в городе нигде не купить :-( заказал на aksmob.ru доставили за 6 дней, все в целости и сохранности :-))) заменил и радуюсб. СПАСИБА!!!

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    Для того чтобы купить - "Дисплей для Apple iPhone 3GS Оригинал" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784

    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
    Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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