Дисплей AT070TN90 - 7 дюймов для электронных книг, GPS навигаторов, автомагнитол - LCD Экран
бывают 2-х видов!!! Толщина дисплея 3мм парт-номер AT070TN90 V.1
Физический размер с рамкой: 165мм на 100мм
Размер матрицы: 7 дюймов
Парт-номер: AT070TN90 (AT070TN93)
Шлейф - 20000938-00 (50 конт) / Длина - 46 мм
Разрешение - 800 х 480 / формат - 16:9
Универсальный: установлен во многих электронных книгах, gps навигаторах, планшетах и автомагнитолах
Возможная совместимость:
- Digma a700 (100%)
- Explay Informer 705 (100%)
- Explay PN-970tv (100%)
- TeXet TB-710HD (100%)
- TeXet TB-720HD (100%)
- TeXet TB-730HD (100%)
- TeXet TB-740HD (100%)
- WEXLER T7001B (100%)
- WEXLER T7022 (100%)
- CITIZEN Reader I700B (100%)
- Mediox Mid 7010 - планшет (100%)
Аналоги: 20810700150137 ВВ33002112 / CPT 070 REV.0, HLY070ML209-21C / HLY070ML289-18A, FY700Q01-QB-A06 FSL070.070.1056-27A0, LX Q7D36DB XC041 BL1023-11, AT070TN92 V.X, FB-D058-05 InnoLux7D-LED18, LA070DF57 V01, AT070TN92/ TN93/ TN94, FY700B02-QB-B03, FPC700C5002A, JWL70011-02-V1B (LJJ7011EIT-03)
Физический размер с рамкой: 165мм на 100мм
Размер матрицы: 7 дюймов
Парт-номер: AT070TN90 (AT070TN93)
Шлейф - 20000938-00 (50 конт) / Длина - 46 мм
Разрешение - 800 х 480 / формат - 16:9
Универсальный: установлен во многих электронных книгах, gps навигаторах, планшетах и автомагнитолах
Возможная совместимость:
- Digma a700 (100%)
- Explay Informer 705 (100%)
- Explay PN-970tv (100%)
- TeXet TB-710HD (100%)
- TeXet TB-720HD (100%)
- TeXet TB-730HD (100%)
- TeXet TB-740HD (100%)
- WEXLER T7001B (100%)
- WEXLER T7022 (100%)
- CITIZEN Reader I700B (100%)
- Mediox Mid 7010 - планшет (100%)
Аналоги: 20810700150137 ВВ33002112 / CPT 070 REV.0, HLY070ML209-21C / HLY070ML289-18A, FY700Q01-QB-A06 FSL070.070.1056-27A0, LX Q7D36DB XC041 BL1023-11, AT070TN92 V.X, FB-D058-05 InnoLux7D-LED18, LA070DF57 V01, AT070TN92/ TN93/ TN94, FY700B02-QB-B03, FPC700C5002A, JWL70011-02-V1B (LJJ7011EIT-03)
27/06/2013
приобрел дисплей в Омске. поставил на аппарат, работает.
Написать отзыв
Полезные статьи по ремонту техники и подбору запчастей в разделе - СЕРВИС
Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.
Для того чтобы купить - "Дисплей AT070TN90 - 7 дюймов для электронных книг, GPS навигаторов, автомагнитол - LCD Экран" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Для того чтобы купить - "Дисплей AT070TN90 - 7 дюймов для электронных книг, GPS навигаторов, автомагнитол - LCD Экран" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|350 руб.
Удобные способы оплаты:
- онлайн-оплата любой банковской картой
- оплата на карту Сбербанка
- на кошелек Яндекс Деньги
- на QiWi кошелек
- оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП)
Для того, чтобы купить дешевле, есть несколько способов:
1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
|Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают