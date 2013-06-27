бывают 2-х видов!!! Толщина дисплея 3мм парт-номер AT070TN90 V.1



Физический размер с рамкой: 165мм на 100мм



Размер матрицы: 7 дюймов



Парт-номер: AT070TN90 (AT070TN93)



Шлейф - 20000938-00 (50 конт) / Длина - 46 мм



Разрешение - 800 х 480 / формат - 16:9



Универсальный: установлен во многих электронных книгах, gps навигаторах, планшетах и автомагнитолах



Возможная совместимость:



- Digma a700 (100%)

- Explay Informer 705 (100%)

- Explay PN-970tv (100%)

- TeXet TB-710HD (100%)

- TeXet TB-720HD (100%)

- TeXet TB-730HD (100%)

- TeXet TB-740HD (100%)

- WEXLER T7001B (100%)

- WEXLER T7022 (100%)

- CITIZEN Reader I700B (100%)

- Mediox Mid 7010 - планшет (100%)



Аналоги: 20810700150137 ВВ33002112 / CPT 070 REV.0, HLY070ML209-21C / HLY070ML289-18A, FY700Q01-QB-A06 FSL070.070.1056-27A0, LX Q7D36DB XC041 BL1023-11, AT070TN92 V.X, FB-D058-05 InnoLux7D-LED18, LA070DF57 V01, AT070TN92/ TN93/ TN94, FY700B02-QB-B03, FPC700C5002A, JWL70011-02-V1B (LJJ7011EIT-03)

Сергей Оценка: приобрел дисплей в Омске. поставил на аппарат, работает. Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв

Полезные статьи по ремонту техники и подбору запчастей в разделе - СЕРВИС





Для того чтобы купить - "Дисплей AT070TN90 - 7 дюймов для электронных книг, GPS навигаторов, автомагнитол - LCD Экран" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784 Предварительная стоимость доставки товара: Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России) 150 руб. Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!) 600 руб. Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.) 600 руб. Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней) 350 руб. Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт."Дисплей AT070TN90 - 7 дюймов для электронных книг, GPS навигаторов, автомагнитол - LCD Экран"



онлайн-оплата любой банковской картой

оплата на карту Сбербанка

на кошелек Яндекс Деньги

на QiWi кошелек

оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП) Удобные способы оплаты:

Для того, чтобы купить дешевле, есть несколько способов:



1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.



2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.



3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.