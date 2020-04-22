Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 / GT-P6810 / SCH-i815 - Battery
Новый аккумулятор предназначен для ремонта планшета Samsung Galaxy Tab 7.7 моделей GT-P6800 / GT-P6810 / SCH-i815 - в тех случаях когда батарея полностью вышла из строя, плохо держит заряд или не заряжается.
Производитель: Samsung
Напряжение: 3.7V
Емкость: 5100mAh
Мощность: 18.87Wh
Парт-номера: SP397281A(1S2P)
Производитель: Samsung
Напряжение: 3.7V
Емкость: 5100mAh
Мощность: 18.87Wh
Парт-номера: SP397281A(1S2P)
22/04/2020
Батарея заказал с доставкой почтой, удивило конечно быстрота, 4 дня на доставку ушло. Качество акб тоже гуд!
03/11/2019
спасибо большое за аккумулятор и быструю доставку! рекомендую!
14/03/2018
Аккумулятор хорошего качества, даже удивлен. Поменял сам, все просто. С момента замены прошло месяца 3 - полет отличный! Хорошо держит заряд. Не подводит даже 3-10 процентах. Заряжается стандартно. В общем доволен.
17/05/2017
Купила эту батарейку тут, отдала в сервисный центр вместе с планшетом, там поменяли. Сказали отличного качества батарея. Дома заряжаю и на долго хватает
01/10/2013
Получили АКБ. Отдали в сервис, там на поставили. Держит как новая. Работает отлично. Никаких нареканий нет. Спасибо ребята большое!!!!
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Для того чтобы купить - "Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 / GT-P6810 / SCH-i815 - Battery" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Для того чтобы купить - "Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 / GT-P6810 / SCH-i815 - Battery" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|350 руб.
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1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
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