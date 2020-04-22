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    • Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 / GT-P6810 / SCH-i815 - Battery

    Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800 / GT-P6810 / SCH-i815 - Battery

    Код:003571
    В наличии
    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1100 руб.



    Новый аккумулятор предназначен для ремонта планшета Samsung Galaxy Tab 7.7 моделей GT-P6800 / GT-P6810 / SCH-i815 - в тех случаях когда батарея полностью вышла из строя, плохо держит заряд или не заряжается.

    Производитель: Samsung

    Напряжение: 3.7V

    Емкость: 5100mAh

    Мощность: 18.87Wh

    Парт-номера: SP397281A(1S2P)
    Санчо 22/04/2020 Оценка:

    Батарея заказал с доставкой почтой, удивило конечно быстрота, 4 дня на доставку ушло. Качество акб тоже гуд!

    спасибо 03/11/2019 Оценка:

    спасибо большое за аккумулятор и быструю доставку! рекомендую!

    Кирилл 14/03/2018 Оценка:

    Аккумулятор хорошего качества, даже удивлен. Поменял сам, все просто. С момента замены прошло месяца 3 - полет отличный! Хорошо держит заряд. Не подводит даже 3-10 процентах. Заряжается стандартно. В общем доволен.

    Фарида 17/05/2017 Оценка:

    Купила эту батарейку тут, отдала в сервисный центр вместе с планшетом, там поменяли. Сказали отличного качества батарея. Дома заряжаю и на долго хватает

    Валера 01/10/2013 Оценка:

    Получили АКБ. Отдали в сервис, там на поставили. Держит как новая. Работает отлично. Никаких нареканий нет. Спасибо ребята большое!!!!

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    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
    Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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