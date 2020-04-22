Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 2 7.0 GT-P3100 / GT-P3110 / GT-P3113 - Battery - Оригинал
Новый аккумулятор предназначен для ремонта планшета Samsung Galaxy Tab 2 7.0 моделей GT-P3100 / GT-P3110 / GT-P3113 - в тех случаях когда батарея полностью вышла из строя, плохо держит заряд или не заряжается.
Производитель: Samsung
Напряжение: 3.7V
Емкость: 4000mAh
Мощность: 14.8Wh
Парт-номера: SP4960C3B
Для ремонта планшета Вам понадобится инструкция, читайте ее здесь - Разборка планшета Samsung p3100 / p3110 / p3113
Производитель: Samsung
Напряжение: 3.7V
Емкость: 4000mAh
Мощность: 14.8Wh
Парт-номера: SP4960C3B
Для ремонта планшета Вам понадобится инструкция, читайте ее здесь - Разборка планшета Samsung p3100 / p3110 / p3113
22/04/2020
спасибо, аккумулятор быстро получил на почте. заменил сам по инструкции, отлично работает, рекомендую
03/11/2019
получил быстро, поменял, заряжается и держит хорошо
14/03/2018
Аккумулятор хорошего качества, даже удивлен. Поменял сам, все просто. С момента замены прошло месяца 3 - полет отличный! Хорошо держит заряд. Не подводит даже 3-10 процентах. Заряжается стандартно. В общем доволен.
09/09/2013
рад, что наконец-то такие аккумуляторы поступили к Вам на склад, очень долго ждал! заказываю 2штуки!!!
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Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.
Для того чтобы купить - "Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 2 7.0 GT-P3100 / GT-P3110 / GT-P3113 - Battery - Оригинал" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Для того чтобы купить - "Аккумулятор (АКБ) для Samsung Galaxy Tab 2 7.0 GT-P3100 / GT-P3110 / GT-P3113 - Battery - Оригинал" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|350 руб.
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1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
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