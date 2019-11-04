Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов / 154мм на 88мм / 154мм на 87мм и т.д.



Размер шлейфа: 50-80мм



Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1



Универсальный резистивный для автомагнитол Akai, Akira, Alpine, Assistant, Autofun, Blaupunkt, Boss, CARMAN i, Clarion, Daewoo, Dex, Eclipse, Hyundai, JVC, Kenwood, Mystery, Orion, Panasonic, Philips, Pioneer, Prology, Sanyo, Sony, Supra и других

поставил на sony Оценка: поставил на sony магнитолу. работает как родной В идеале подошел на Prology Оценка: В идеале подошел на Prology Оценка: Спасибо. Хорошая упаковка, быстрая отправка и доставка. Без проблем подошел на китайский "Ноунейм". отзыв Оценка: полдошел на магнитолу Mystery Оценка: подошел к магнитоле 2дин филипс. работает нормально, немного болтается внутри. похоже родной был уплотнен по периметру тонкой полоской скотча, или чего то резинового Федор Иванов Оценка: Установил вместо родного на магнитолу Supra - отлично работает, чувствительность на высоте. Вадик Оценка: Подошел идеально на магнитолу Prology Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв





Для того чтобы купить - "Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784 Предварительная стоимость доставки товара: Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России) 150 руб. Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!) 600 руб. Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.) 600 руб. Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней) 350 руб. Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт."Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4"



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