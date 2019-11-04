Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4
Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов / 154мм на 88мм / 154мм на 87мм и т.д.
Размер шлейфа: 50-80мм
Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1
Универсальный резистивный для автомагнитол Akai, Akira, Alpine, Assistant, Autofun, Blaupunkt, Boss, CARMAN i, Clarion, Daewoo, Dex, Eclipse, Hyundai, JVC, Kenwood, Mystery, Orion, Panasonic, Philips, Pioneer, Prology, Sanyo, Sony, Supra и других
Размер шлейфа: 50-80мм
Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1
Универсальный резистивный для автомагнитол Akai, Akira, Alpine, Assistant, Autofun, Blaupunkt, Boss, CARMAN i, Clarion, Daewoo, Dex, Eclipse, Hyundai, JVC, Kenwood, Mystery, Orion, Panasonic, Philips, Pioneer, Prology, Sanyo, Sony, Supra и других
04/11/2019
поставил на sony магнитолу. работает как родной
23/05/2019
В идеале подошел на Prology
11/10/2018
Спасибо. Хорошая упаковка, быстрая отправка и доставка. Без проблем подошел на китайский "Ноунейм".
01/02/2018
полдошел на магнитолу Mystery
24/10/2017
подошел к магнитоле 2дин филипс. работает нормально, немного болтается внутри. похоже родной был уплотнен по периметру тонкой полоской скотча, или чего то резинового
10/05/2017
Установил вместо родного на магнитолу Supra - отлично работает, чувствительность на высоте.
10/05/2017
Подошел идеально на магнитолу Prology
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Для того чтобы купить - "Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|350 руб.
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1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
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