Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4

Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Запчасти для ТСД
Карты памяти и Bluetooth
Аксессуары для мобильных и КПК
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Дисплеи для автомагнитол
Дисплеи для автомобилей Audi
Тачскрины для автомагнитол Alpine
Тачскрины для автомагнитол Clarion
Тачскрины для автомагнитол Dexp
Тачскрины для автомагнитол Hyundai
Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro
Тачскрины для автомагнитол JVC
Тачскрины для автомагнитол Kenwood
Тачскрины для автомагнитол MyDean
Тачскрины для автомагнитол Mystery
Тачскрины для автомагнитол Phantom
Тачскрины для автомагнитол Philips
Тачскрины для автомагнитол Pioneer
Тачскрины для автомагнитол Prology
Тачскрины для автомагнитол Sony
Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
Тачскрины для автомагнитол Supra
Тачскрины для автомагнитол Varta
Тачскрины для автомагнитол Winca
Тачскрины для автомагнитол емкостные
Шлейфы для автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Тачскрин - сенсорное стекло QSD 8007-03 емкостный - 7.85 / 7.9 / 8 дюймов - размер 199мм на 154мм - черный
Тачскрин - сенсорное стекло QSD 8007-03 емкостный - 7.85 / 7.9 / 8 дюймов - размер 199мм на 154мм - черный
1200 руб.
1100 руб.
Статьи
Новые статьи (0)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Откуда Вы узнали о нашем сайте (магазине)?
Google
Rambler
Реклама в Яндексе
Яндекс
Каталоги
Форумы
От знакомых
Случайно
В программе ДубльГИС 2Gis
Наклейка на упаковке
Объявление на Avito
Объявление на Юла
Результаты | Опросы
Голосов:195
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
  • Тачскрины для Автомагнитол

    • Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4

    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4

    Код:003474
    В наличии
    Розн.: 1050 руб. 950 руб.
    Опт.: 800 руб.



    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов / 154мм на 88мм / 154мм на 87мм и т.д.

    Размер шлейфа: 50-80мм

    Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1

    Универсальный резистивный для автомагнитол Akai, Akira, Alpine, Assistant, Autofun, Blaupunkt, Boss, CARMAN i, Clarion, Daewoo, Dex, Eclipse, Hyundai, JVC, Kenwood, Mystery, Orion, Panasonic, Philips, Pioneer, Prology, Sanyo, Sony, Supra и других
    поставил на sony 04/11/2019 Оценка:

    поставил на sony магнитолу. работает как родной

    В идеале подошел на Prology 23/05/2019 Оценка:

    В идеале подошел на Prology

    11/10/2018 Оценка:

    Спасибо. Хорошая упаковка, быстрая отправка и доставка. Без проблем подошел на китайский "Ноунейм".

    отзыв 01/02/2018 Оценка:

    полдошел на магнитолу Mystery

    24/10/2017 Оценка:

    подошел к магнитоле 2дин филипс. работает нормально, немного болтается внутри. похоже родной был уплотнен по периметру тонкой полоской скотча, или чего то резинового

    Федор Иванов 10/05/2017 Оценка:

    Установил вместо родного на магнитолу Supra - отлично работает, чувствительность на высоте.

    Вадик 10/05/2017 Оценка:

    Подошел идеально на магнитолу Prology

    Написать отзыв

        Плохо           Хорошо
    Полезные статьи по ремонту техники и подбору запчастей в разделе - СЕРВИС

    Сопутствующие статьи:

    Как подобрать тачскрин для GPS-навигатора
    Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.

    Для того чтобы купить - "Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784

    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
    Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)350 руб.
    Удобные способы оплаты:

    • онлайн-оплата любой банковской картой
    • оплата на карту Сбербанка
    • на кошелек Яндекс Деньги
    • на QiWi кошелек
    • оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП)
    Для того, чтобы купить дешевле, есть несколько способов:

    1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.

    2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.

    3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
    Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 8 дюймов тип 5 (190мм x 115мм, диагональ 222мм) - touch screen KDT-2820GT
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 8 дюймов тип 5 (190мм x 115мм, диагональ 222мм) - touch screen KDT-2820GT    		 Тачскрин 164мм на 104мм для автомагнитолы 7 дюймов тип 21 - сенсорное стекло ZCR-987
    Тачскрин 164мм на 104мм для автомагнитолы 7 дюймов тип 21 - сенсорное стекло ZCR-987    		 Тачскрин 165мм на 98мм для автомагнитолы 7 дюймов тип 20 - сенсорное стекло ZCR-1533A
    Тачскрин 165мм на 98мм для автомагнитолы 7 дюймов тип 20 - сенсорное стекло ZCR-1533A
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 8 дюймов тип 8 (192мм x 116мм, диагональ 225мм) - touch screen ZCR-1580
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 8 дюймов тип 8 (192мм x 116мм, диагональ 225мм) - touch screen ZCR-1580    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 8 дюймов тип4 (192мм x 116мм, диагональ 225мм) - touch screen ZCR-932A
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 8 дюймов тип4 (192мм x 116мм, диагональ 225мм) - touch screen ZCR-932A    		 Тачскрин 166мм на 91мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 35
    Тачскрин 166мм на 91мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 35
    Тачскрин 149мм на 80мм для автомагнитол JVC / KENWOOD - сенсорное стекло, touch screen
    Тачскрин 149мм на 80мм для автомагнитол JVC / KENWOOD - сенсорное стекло, touch screen    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 7 дюймов тип 8 (91мм x 167мм, диагональ 191мм) - touch screen
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 7 дюймов тип 8 (91мм x 167мм, диагональ 191мм) - touch screen    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 7 дюймов тип 10 (164мм x 104мм, диагональ 194мм) - touch screen
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 7 дюймов тип 10 (164мм x 104мм, диагональ 194мм) - touch screen
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 89мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 1
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 89мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 1
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 365
    Время исполнения: 0.12217753515625
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up